Саратов, 9 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Калининском районе Саратовской области, сообщает 9 августа пресс-служба следственного управления СК России по региону.

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«Организована доследственная проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калининском районе Саратовской области», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 августа на федеральной трассе Р-22 в районе Калининск, опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами.

В результате ДТП пострадали 13 человек, из них 12 человек были госпитализированы в ЦРБ города Калининска.

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