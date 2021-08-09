Канберра, 9 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Заболевание COVID-19 и его различные опасные штаммы были названы одним из ведущих врачей Австралии как «болезнь непривитых». Вице-президент Австралийско-новозеландской ассоциации реаниматологов доктор Марк Николлс считает, что его утверждение может быть подкреплено последними данными заболеваемости в Новом Южном Уэльсе, где всего один процент всех местных случаев заражения в штате с марта этого года приходится на людей, которые полностью привиты от COVID-19. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

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За пять месяцев, прошедших с марта текущего года, только 16 из 2121 человека, заразившихся COVID-19 в Новом Южном Уэльсе, были полностью вакцинированы. И только четыре процента заболевших COVID-19 граждан Австралии, побывавших за рубежом, получили оба компонента вакцины до момента поездки.

«И вакцинация имеет решающее значение в этом … То есть это болезнь непривитых. Чем больше людей мы вакцинируем, тем лучше для общества», — отметил Николлс 9 августа в эфире Nine News.