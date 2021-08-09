Урюпинский район, Волгоградская область, 9 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после ДТП, в результате которого погиб семилетний ребёнок в станице Михайловская Урюпинского района Волгоградской области. Водитель скрылся с места аварии и пытался уничтожить улики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пьяный водитель

На улице Строительной вечером 7 августа 45-летний местный житель наехал на мальчика. Ребёнок погиб на месте, а подозреваемый уехал домой, где демонтировал передний бампер автомобиля, на котором остались следы аварии. Установлено, что водитель находился состоянии опьянения, машину со следами повреждений и частично разобранными деталями изъяли.

В суд подготовлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.