Канберра, 9 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В настоящее время полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс разыскивает мужчину, который при посещении прививочного центра, расположенного в Мейтленде, плюнул в одного из сотрудников. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Дебошир в автобусе

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По данным полиции, мужчина приехал в клинику в 15:00 по местному времени 7 августа. Отмечается, что он стал оскорблять сотрудников после того, как ему сказали, что он прибыл слишком поздно, а прививочный центр уже закрывается.

Затем, как утверждается, мужчина со злости плюнул в одного из разговаривавших с ним сотрудником прививочного пункта, но промахнулся. После этого он скрылся на своем автомобиле. Полицейские уже осматривают камеры наблюдения, чтобы вычислить дебошира.