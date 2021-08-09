Москва, 9 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Самое большое неравенство заработной платы в России отмечено в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской области. Это 9 августа следует из данных исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые приводит ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают «на руки» около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей (при этом средняя зарплата на крупных и средних московских предприятиях составила 98,2 тыс. рублей после вычета подоходного налога), то есть в 17,9 раза больше», — отмечается в тексте исследования.

Также уточняется, что на втором месте по этому показателю находится Санкт-Петербург, где самые маленькие и самые большие зарплаты отличаются в 12,7 раза, на третьем — Московская область (разница в 12 раз — 14,4 тыс. рублей против 173,1 тыс. рублей).

За ними следуют Тюменская область (разница в 10,4 раза — 14,1 тыс. рублей против 146,6 тыс. рублей) и Сахалинская область (10,4 раза — 25,5 тыс. рублей против 266,2 тыс. рублей).

При этом указывается, что менее всего уровень зарплат разнится в Республике Тува (в 5,9 раза — 16,3 тыс. рублей против 95,6 тыс. рублей), в Алтайском крае (6,6 раза — 11,7 тыс. рублей против 76,8 тыс. рублей) и в Карелии (6,6 раза — 17,1 тыс. рублей против 112,4 тыс. рублей).

Кроме того, добавляется, что на фоне восстановления экономики после острой фазы связанного с пандемией кризиса весной текущего года зарплаты десятой части наиболее высокооплачиваемых российских работников составляли 164,7 тыс. рублей, что в 13,5 раза превышает заработки 10% самых низкооплачиваемых специалистов, составлявших 12,2 тыс. рублей.

«Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. <…> Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками», — заявила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа из данных Росстата стало известно, что численность граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2021 года составила 19,1 миллиона человек, или 13,1% населения страны.