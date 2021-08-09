Канберра, 9 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. По состоянию на 8 августа жителям Австралии сделали 13 723 146 прививок от COVID-19. Данная информация появилась 9 августа на официальной странице правительства страны в соцсети Twitter.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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В сообщении отмечается, что за последние 24 часа в Австралии было сделано 86 566 прививок. В государственных клиниках и медучреждениях штатов было поставлено 5 908 069 прививок от COVID-19. За прошедшие сутки в стране данный показатель увеличился на 50 188.

Рекордсменом является штат Виктория (1 795 297 прививок). За ним следует самый густонаселенный штата Австралии Новый Южный Уэльс (1 668 669), Квинсленд (1 005 452) и Западная Австралия (570 002).