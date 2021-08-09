Рыбинск, Ярославская область, 9 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В селе Хопылёво Ярославской области, где был крещён будущий адмирал Фёдор Ушаков, посадили фруктовый сад. Об этом сообщил председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Страница Дмитрия Степаненко в Facebook Закладка сада в Хопылёво

«Заложили большой фруктовый епархиальный сад в честь 20-летия канонизации Федора Федоровича и 800-летия Александра Невского. Весной сад наполнит пространство ароматом цветущих деревьев, и в скором времени щедро одарит плодами гостей и прихожан. Решением попечительского совета сад будет носить имя непобедимого адмирала и именуется Федоровским», — написал Дмитрий Степаненко.

Вместе с председателем правительства деревья сажал и его сын, недавно попавший в новостные сводки в связи с аварией в Подмосковье.

В течение нескольких последних лет в Хопылёво идёт восстановление храма Богоявления, в котором крестился Ушаков. В будущем на этом месте планируется воссоздать упразднённый при Екатерине Второй монастырь и паломнический центр.