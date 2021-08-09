Домбай, Карачаево-Черкесия, 9 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Водитель автомашины «УАЗ Pickup» врезался в придорожное кафе в поселке Домбай, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Разбитая машина

Инцидент произошел 6 августа вечером. За рулем автомашины находился житель Московской области. Он и трое пассажиров попали в больницу с травмами различной степени тяжести. По информации МВД, водитель был трезв, а ДТП было совершено на участке трассы, который не является очагом аварийности.

Судя по фотокадрам с места аварии владельцу кафе был нанесен серьезный ущерб. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины аварии.

Как сообщили в МВД, днем позже на таком же неаварийном участке дороги в городе Черкесске произошло ДТП, в котором пострадал один человек. На пересечении улиц Умара Алиева и Калантаевского водитель автомашины «ГАЗ-33 021» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «ВАЗ-2110». В результате ДТП 21-летний водитель «десятки» получил травмы и был госпитализирован.