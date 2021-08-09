Сеул, 9 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Более половины жителей Южной Кореи выступают против идеи отсрочить военные учения Сеула и Вашингтона. Об этом 9 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

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Согласно результатам опроса, проведённого среди 500 человек в возрасте старше 18 лет, 50,4% респондентов не согласны с призывами отложить южнокорейско-американские военные учения.

Между тем, 45,3% респондентов согласны с тем, что учения могут быть отложены. 69,4% респондентов, выступающих против отсрочки учений, являются сторонниками основной оппозиционной партии Сила народа, а 68,4% относят себя к консерваторам.

С другой стороны, 64,4% респондентов, выступающих за отсрочку учений, являются сторонниками правящей Демократической партии Тобуро, а 60,3% считают себя либералами.