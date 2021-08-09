Москва, 9 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Диссидент и правозащитник, первый российский уполномоченный по правам человека, один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России, в которой говорится о правах и свободах человека и гражданина, Сергей Ковалёв скончался сегодня, 9 августа, в Москве. Ему был 91 год. О кончине Ковалёва сообщил председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (организация признана в РФ иностранным агентом) Александр Черкасов.

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«Сергей Адамович Ковалёв умер во сне на рассвете в пятом часу утра. На 92-м году жизни», — написал Черкасов в Facebook.

«Нам будет не хватать Сергея Адамовича во всех отношениях: как любимого старшего друга, бесстрашного соратника, интеллектуала, верного идее прав человека всегда и во всем, на войне и в буднях, в политике и в повседневной жизни», — добавил Черкасов.

Сергей Ковалёв родился 2 марта 1930 года на Украине. После окончания биологического факультета Московского государственного университета, учился в аспирантуре, затем работал в Институте биофизики Академии наук СССР, был заведующим отделом лаборатории математических методов в биологии.

С 1968 года он уже активно стал заниматься правозащитной деятельностью и участвовал в выпуске «Хроник текущих событий» — машинописного издания правозащитников. В декабре 1974 года Ковалев был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Был приговорён к семи годам лагерей строгого режима и трём годам ссылки.

После освобождения он был избран в Верховный совет РСФСР. Затем он избирался в Госдуму I, II и III созывов, был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994—1995 годах и первым председателем Комиссии по правам человека при президенте в 1993—1996 годах.