Владивосток, 9 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Аграрии собрали на полях Приморья почти 800 тонн помидоров — солнечная погода способствует созреванию томатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства 9 августа.

Pixabay.com Картофель

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Уже убрано 252 га овощей — 13% от плана. Урожай помидоров увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.

Собрано 3652 тонны овощей, из них 722 тонны томатов и 776 тонн огурцов.

С 177 га собрали 361 тонну картофеля. Показатели — на уровне прошлого года. Сельхозпроизводители отмечают, что засушливый июль спалил картофельные поля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году производство бахчевых культур в России по сравнению с прошлым годом возрастёт на 20,8%.