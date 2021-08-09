Канберра, 9 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии под руководством премьер-министра страны Скотта Моррисона изо всех сил пытается сохранить в секрете документы, которые стали предметом скандала после того, как об их содержании стало известно общественности. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

Напомним, что ранее генеральный аудитор Австралии обнаружил, что деньги налогоплательщиков были направлены на строительство парковок в тех местах, где правительство намерено было выиграть голоса на последних выборах. После этого в офис Моррисона стали поступать вопросы, касающиеся осведомленности его сотрудников о предполагаемом факте коррупции, выражающейся в «скупке голосов».

Как сообщает телеканал Nine News, полный список построенных объектов на сегодняшний день так и не известен. Министр связи страны Пол Флетчер утверждает, что это конфиденциальные документы правительства.

Отмечается, что бумаги на строительство несколько парковочных объектов подписал лично премьер-министр страны Моррисон.