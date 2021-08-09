Симферополь, , 09:38 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ об увольнении с должности министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадия Нараева. Документ опубликован на сайте правительства региона 9 августа.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Заявлением Нараева Г.П. постановляю: принять отставку Нараева Геннадия Павловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — главного государственного инспектора Республики Крым согласно поданному заявлению», — говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, об увольнении Нараева с должности министра природных ресурсов Крыма было объявлено 19 июля. Он занимал эту должность с апреля 2014 года.

Отметим, в последние месяцы к минприроды Крыма звучали претензии в связи с застройкой Форосского парка. В частности. депутат Госдумы VII Наталья Поклонская («Единая Россия») направила запрос о проведении проверки в отношении действий Нараева и его заместителя.

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