Канберра, 9 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Ослабление ранее введенных в Сиднее карантинных ограничений в сентябре будет зависеть от достижения целевого показателя по вакцинации от COVID-19 в шесть миллионов человек. Об этом 9 августа в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Вакцина

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«У нас будет больше уверенности в том, что мы снимем локдаун в затронутых районах, если темпы вакцинации вырастут», — отметила Бережиклян.

«Это также будет зависеть от количества заболевших … Я не знаю, какое число случаев COVID-19 будет завтра. Оно может быть ниже, не дай Бог, оно будет выше, но мы должны быть уверенными в том, что мы поступаем правильно», — добавила премьер-министр штата.

По данным Бережиклян, за последние сутки в Новом Южном Уэльсе вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 11 000.