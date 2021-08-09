Казань, 9 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Казани с начала года зарегистрировали 995 пожаров, сообщает 9 августа пресс-служба городской администрации. За аналогичный период 2020 года произошло 969 пожаров.

AJEL Пожарная безопасность

Основной причиной возгораний по-прежнему остается человеческий фактор. В 646 пожарах погибли 11 человек по причине неосторожного обращения с огнем, 135 пожаров с двумя погибшими — из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов. Больше всего случаев с погибшими приходится на вечернее и ночное время суток. В состоянии алкогольного опьянения в момент пожара находились 10 погибших.

В период особого противопожарного режима (с 26 апреля по 16 мая) в Казани провели 212 рейдов на территориях садовых товариществ. В результате было выявлено 213 нарушений требований пожарной безопасности. По выявленным нарушениям садовым товариществам направили 69 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, составлено 36 протоколов и вынесено 36 постановлений на сумму 72 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в связи с высоким классом пожарной опасности со 2 августа продлили ограничения для пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств.

Читайте также: В Татарии жара отступит ненадолго

Читайте также: В Татарии возбудили уголовное дело после гибели отца и дочери на пожаре