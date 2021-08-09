Москва, 9 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Строительство новых городов в Сибири позволит сбалансировать территориальное развитие России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа сообщил председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов. Комментируя предложение, которое недавно изложил министр обороны Сергей Шойгу, он пояснил:

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895

«Мы на протяжении многих лет, когда обсуждаем перспективы развития Сибири и Дальнего Востока, говорим, чтобы люди действительно поехали в эти регионы, стали воспринимать их как место, где интересно жить, нужна своего рода сибирская или дальневосточная мечта. Вы помните, как в конце XIX — начале XX века шло освоение Сибири? Люди ехали за новыми землями и за возможностью начать свою хозяйственную деятельность, открыть для себя новую жизнь. Примерно то же самое происходило и в советские времена, когда многие новые территории осваивались в таком прорывном порядке. Без этого показать привлекательность и возможность для каждого конкретного человека сложно.

Мне кажется, что здесь предлагается как раз тот проект, который может кардинально изменить отношение к переезду в Сибирь и Дальний Восток — с одной стороны. А с другой — сконцентрировать ресурсы на развитии этих территорий. Конечно, на первый взгляд проекты кажутся почти фантастическими. Но Сергей Шойгу как раз зарекомендовал себя в качестве руководителя, который берётся, казалось бы, за нерешаемые задачи и добивается успеха. Я очень надеюсь, что и здесь произойдёт то же самое.

Глубокая проработка проекта, которую мы увидим, основывается тех конкурентных преимуществах, которыми Сибирь обладает. Да, это высокие технологии, научно-технологическое развитие, но с использованием цветных металлов, угля, нефти, газа — всего того, чем богата Сибирь и чего нет в других местах не только России, но и планеты.

Предлагается такое комплексное развитие, в котором идёт и промышленное освоение территории, и одновременно — развитие социальной инфраструктуры, развитие научных исследований, образования — всего того, что позволяет привлекать людей не только под виды деятельности, связанные с рабочими профессиями, но и средний класс, который в этом может быть заинтересован.

Поэтому мне кажется, что несколько таких новых кластеров — точек прорывного развития (если они будут сопряжены с поиском и эффективным использованием серьёзных ресурсов для развития не только европейской части России, но и Сибири — азиатской части страны), позволят сбалансировать наше территориальное развитие, уйти от ситуации, когда люди с Дальнего Востока перемещаются в Сибирь, из Сибири — в столицы (Москву и Петербург), а дальше некоторые переезжают в зарубежные страны.

С привлечением новых людей на эти территории очень важно, что появятся дополнительные новые рабочие места — интересные, творческие, ещё и для людей, которые сегодня живут в Сибири. Им можно будет найти себе место — своего рода новую жизнь, не переезжая, оставаясь в родном регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, об идее построить в Сибири три-пять новых крупных городов — научно-промышленных центров — российский министр обороны Сергей Шойгу заявил 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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