Мельбурн, Австралия, 9 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Власти австралийского штата Виктория направят порядка 200 полицейских в приграничные районы Большого Мельбурна, чтобы помешать жителям столицы штата совершать ненужные поездки в приграничные регионы. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

U.S. Air Force Полицейский

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Решение о привлечении полицейских для ограничения внутренних поездок по штату было принято на фоне досрочного выхода Виктории из локдауна. Режим жесткого карантина будет снят в регионе в ночь на 10 августа, тогда же к границе агломерации Мельбурна будут отправлены полицейские патрули.

Командующая полицией штата Деб Робертсон заявила в ходе пресс-конференции, что полиция Виктории будет проводить патрулирование по главным автомагистралям, чтобы ловить нарушителей, направляющихся в другие города и районы без законных причин.

«Мы будем патрулировать как основные магистрали, так и проселочные дороги», — отметила Робертсон.