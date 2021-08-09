Роспотребнадзор назвал молочные продукты для ежедневного употребления
Москва, 9 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Молоко и молочные продукты полезны для организма человека, они основные источники животного белка (незаменимых аминокислот), поэтому должны ежедневно присутствовать в рационе питания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ежедневно взрослому здоровому человеку рекомендуется выпивать два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов, съедать ломтик сыра (20 г), порцию сливочного масла (12 г) и 30 г творога.
При этом в ведомстве отметили, что употребление некачественной молочной продукции может стать причиной возникновения ряда заболеваний. В первую очередь острых кишечных инфекций, потому что молоко и молочные продукты относятся к скоропортящейся продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, цены на молочную продукцию находятся на стабильном уровне, несмотря на рост себестоимости их производства, заявили в Минсельхозе РФ.
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