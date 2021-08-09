Москва, 9 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Молоко и молочные продукты полезны для организма человека, они основные источники животного белка (незаменимых аминокислот), поэтому должны ежедневно присутствовать в рационе питания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Илья Савченко ИА Красная Весна Молоко

Ежедневно взрослому здоровому человеку рекомендуется выпивать два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов, съедать ломтик сыра (20 г), порцию сливочного масла (12 г) и 30 г творога.

При этом в ведомстве отметили, что употребление некачественной молочной продукции может стать причиной возникновения ряда заболеваний. В первую очередь острых кишечных инфекций, потому что молоко и молочные продукты относятся к скоропортящейся продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на молочную продукцию находятся на стабильном уровне, несмотря на рост себестоимости их производства, заявили в Минсельхозе РФ.

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