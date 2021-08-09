В Волгограде СК проверяет больницу с запертым ребёнком
Волгоград, 9 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Возможное нарушение прав ребёнка в больнице Волгограда проверяют следователи СУ СК региона. В соцсетях утверждают, что сотрудники медицинского учреждения заперли в палате малолетнего мальчика без присмотра и должного ухода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Вечером 7 августа в Сеть попал видеоролик, на котором запечатлён двухлетний ребёнок, запертый один в палате в больнице в Тракторозаводском районе Волгограда. Автор видео утверждает, что сотрудники лечебного учреждения «кормят ребёнка один раз в день и не меняют ему сутками подгузники».
В СК ночью 7 августа организовали доследственную проверку. Установлено, что мальчик госпитализирован в медицинское учреждение 30 июля 2021 года по решению органов системы профилактики.
Следователи установят объективную картину произошедшего, в том числе дадут оценку сведениям, указанным в видеоролике. Ещё одну проверку начала прокуратура региона.