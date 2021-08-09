Волгоград, 9 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Возможное нарушение прав ребёнка в больнице Волгограда проверяют следователи СУ СК региона. В соцсетях утверждают, что сотрудники медицинского учреждения заперли в палате малолетнего мальчика без присмотра и должного ухода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Вечером 7 августа в Сеть попал видеоролик, на котором запечатлён двухлетний ребёнок, запертый один в палате в больнице в Тракторозаводском районе Волгограда. Автор видео утверждает, что сотрудники лечебного учреждения «кормят ребёнка один раз в день и не меняют ему сутками подгузники».

В СК ночью 7 августа организовали доследственную проверку. Установлено, что мальчик госпитализирован в медицинское учреждение 30 июля 2021 года по решению органов системы профилактики.

«До этого момента мать ребёнка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы малыш не мешал увеселительному проведению времени и распитию спиртного. При осмотре мальчик был чист и опрятен, спал», — уточнили в пресс-службе.

Следователи установят объективную картину произошедшего, в том числе дадут оценку сведениям, указанным в видеоролике. Ещё одну проверку начала прокуратура региона.