Сидней, Австралия, 9 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в австралийском штате Новый Южный Уэльс выявили 283 новых случая заражения коронавируса, что стало самым высоким показателем за время нынешней вспышки инфекции в регионе. Об этом 9 августа в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

В министерстве здравоохранения штата подтвердили, что за последние число летальных случаев от COVID-19 в регионе увеличилось на одного человека. Скончавшейся стала 90-летняя женщина, получавшая паллиативную помощью в одном из медучреждений.

За последние сутки в Новом Южном Уэльсе было проведено 133 000 тестов на коронавирус. Чуть больше 11 000 человек получили прививку от COVID-19.

В настоящее время в больницах штата с диагнозом COVID-19 находятся 349 человек.