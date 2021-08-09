Берлин, 9 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Audi представил тизерное изображение концепта Skysphere с электромотором. Тизер распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Audi Тизерное изображение концепта Skysphere с электромотором

Внешне новинка выделяется замысловатым дизайном. Автопроизводитель укомплектовал авто узкой световой оптикой со стреловидными матрицами фар, а также красной эмблемой Audi на корме.

Дизайн концепта Skysphere выполнен в духе модели Horch 853A. Это особенно касается длинной передней части автомобиля. При этом вытянутый «нос» машины будет пуст, поскольку ожидается, что концепт будет иметь электромотор.

Официальная премьера новинки состоится через несколько дней.

Ранее профессиональный автогонщик Франк Штиплер побил рекорд «Северной петли» трассы Нюрбургринг на новом спортивном седане Audi RS3 в категории компактных автомобилей. Он преодолел на автомобиле трассу (20,8 км) за 7 минут 40,748 секунды.

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