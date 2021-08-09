Канберра, , 09:33 — REGNUM Офис премьер-министра Австралии Скотта Моррисона может стать «мишенью» парламентского расследования после скандала со строительством парковок. За инициативу возбудить разбирательство по факту коррупции выступили «Зеленые». Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Ожидается, что предложение сенатора от «Зеленых» Джанет Райс будет поставлено на голосование в верхней палате парламента уже 10 августа. Чтобы набрать необходимое количество голосов партии необходимо заручиться поддержкой «Лейбористов». Если оппозиции удастся получить большинство голосов, комитет сената по работе с финансами и государственным управлением начнет расследование.

Как отмечают журналисты, ранее в ходе проверки генеральный аудитор установил, что большинство средств из различных проектов были направлены на создание парковочной инфраструктуры в районах, где преимущественно проживают избиратели, которые проголосовали за возглавляемую премьер-министром страны Моррисоном «Коалицию».