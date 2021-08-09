Владивосток, 9 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Численность населения Приморья за пять месяцев 2021 года сократилась более чем на семь тысяч человек, сообщает Приморскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

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На 1 июня в Приморье официально проживало 1870,5 тыс. человек — за январь-май численность края уменьшилась на 7377 человек .

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения Архангельской области в первом полугодии уменьшилась на 5,1 тыс. человек.