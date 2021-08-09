Тирасполь, 9 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В ходе 245 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 191 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 516 человек, в том числе четверо — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1254 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 308 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 37 человек.

Напомним, в Приднестровье с мая началась прививочная кампания от COVID-19. Согласно последним данным, в республике вакцинировались около 16% населения.