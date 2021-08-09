Мельбурн, Австралия, 9 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Режим локдауна в австралийском штате Виктория будет снят досрочно после того, как за последние четыре дня в регионе не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс, передает телеканал Nine News.

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Премьер-министр штата Эндрюс заявил, что правительство Виктории провело вечером 8 августа совещание, и, основываясь на заключении главного санитарного врача штата Бретта Саттона, приняло решение, что режим жесткого карантина будет снят в ночь на 10 августа.

«Это хорошая новость для штата Виктория», — отметил Эндрюс.

Тем не менее премьер-министр штата подчеркнул, что жителям столицы штата Мельбурна не рекомендуется совершать поездки в другие города Виктории во избежание ухудшения ситуации с коронавирусом.