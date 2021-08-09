Краснодар, 9 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Сильный ливень затопил улицы города-курорта Сочи вечером 8 августа, фото и видео в социальных сетях публикуют жители и гости города.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

Сильно затопило проезжую часть, а в Адлерском районе потоки воды перекрыли проход к морю и отдыхающие с трудом их преодолевали, пишут «Кубанские новости».

По прогнозу ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на 9 августа в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, на отдельных территориях не исключены сильные ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20−23 м/с. Кроме того, 9 августа сохраняется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое.