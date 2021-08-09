Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Жители Ростовской области в ближайшие дни смогут полюбоваться «звёздным дождем». Метеорный поток — Персеида, ежегодно появляющийся в августе, будет хорошо видно за городом.

Kankanews.com Метеоритный дождь

«Для этого нужно найти на небе ковш Большой Медведицы и мысленно провести линию к Полярной звезде. Затем запомнить её положение и вернуться к любой звезде ручки ковша. Если провести от неё линию через Полярную звезду, можно увидеть созвездие Кассиопеи. Оно похоже на латинскую букву W и является соседом Персея», — цитирует портал rostov.ru лектора астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Николая Дёмина.

За звездопадом лучше наблюдать на расстоянии 20−40 километров от городов. Одно из наиболее подходящих мест — хутор Мержаново. Свечение осколков космических тел длится до нескольких секунд.