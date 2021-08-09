Москва, 9 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В России сократилось количество людей, которые планируют завершить трудовую деятельность до 55 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Работа.ру и СберНПФ.

Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР На работе

Так, если в 2020 году о таких планах заявлял 31% респондентов, то в 2021 году так ответили 20% опрошенных.

До 60 лет работать планируют 22% респондентов (против 27% в 2021 году), при этом среди мужчин это 17%, а среди женщин — 28%. Гендерное соотношение при этом не изменилось. Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 16% выросло число жителей РФ, которые планируют завершать карьеру только после официального выхода на пенсию — 58%.

Читайте также: Жители России рассказали об идеальном возрасте выхода на пенсию

Продолжить карьеру до 60−65 лет намерены 26%. При этом мужчины чаще, чем женщины, готовы трудиться до этого возраста — 31% против 21%, пишет РИА Новости. Каждый десятый респондент планирует выйти на пенсию после 65 лет, а ещё 22% опрошенных — после 70 лет.

Добавим, в исследовании приняли участие более 5,6 тысячи пользователей Работа.ру из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперёд», до достижении установленного законом возраста уволиться и выйти на пенсию намеревается только около трети жителей России. При этом 19% опрошенных намерены завершить трудовую деятельность до достижения пенсионного возраста.