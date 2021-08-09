Жителям России рассказали о способах борьбы с обманом в кассовых чеках
Москва, 9 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев рассказал о подвохах, которые чаще всего могут встречаться в кассовых чеках.
Также, уточнил он, распространены обманы в виде включения в чек товара, который не был взят покупателем, либо якобы случайное «пробитие» одного товара дважды.
В случае обнаружения таких «ошибок» следует потребовать от кассира вернуть деньги. Если продавец отказывается удовлетворить законное требование, необходимо обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, ответом магазина на жалобу, фотографией ценника и копией чека, заключил Тарачев.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию холдинга «Ромир», доля жителей России, не готовых переплачивать за какие-либо продукты питания, выросла за два года с 39% до 45%. Также увеличивается доля тех, для кого цена — главный критерий при выборе продуктов питания. Так, на цену обращают внимание при покупке 80% респондентов.
Читайте также: Эксперт рассказал, что делает смартфон уязвимым для хакеров