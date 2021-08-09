Москва, 9 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев рассказал о подвохах, которые чаще всего могут встречаться в кассовых чеках.

Загороднюк Дмитрий ИА Красная Весна В магазине

«Самый частый подвох… — это несоответствие цены товара, указанной в чеке, ценнику в зале и на самом товаре», — сказал он в разговоре с агентством «Прайм».

Также, уточнил он, распространены обманы в виде включения в чек товара, который не был взят покупателем, либо якобы случайное «пробитие» одного товара дважды.

В случае обнаружения таких «ошибок» следует потребовать от кассира вернуть деньги. Если продавец отказывается удовлетворить законное требование, необходимо обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, ответом магазина на жалобу, фотографией ценника и копией чека, заключил Тарачев.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию холдинга «Ромир», доля жителей России, не готовых переплачивать за какие-либо продукты питания, выросла за два года с 39% до 45%. Также увеличивается доля тех, для кого цена — главный критерий при выборе продуктов питания. Так, на цену обращают внимание при покупке 80% респондентов.

Читайте также: Эксперт рассказал, что делает смартфон уязвимым для хакеров