Лондон, 9 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Из-за перебоев с поставками продуктов питания в супермаркеты правительство Великобритании обратится к армии страны за помощью в этой ситуации. Об этом 8 августа сообщило издание Daily Mail.

Alf van Beem Грузовик

По данным источника, Ассоциация автоперевозчиков страны еще в конце июля предупредила о том, что в стране имеется нехватка 100 тысяч водителей грузовиков, из-за чего могут появиться проблемы с доставкой продуктов питания со складов в магазины.

Как указали в ассоциации, это произошло в результате того, что после Brexit многие водители уехали из Британии, а тысячи новых ждут сдачи теста на права, что, по данным издания, усложняется ситуацией с COVID-19.

Ввиду этого британское правительство намерено попросить армию страны прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для того, чтобы развозить еду в магазины.

Также отмечается, что правительство страны сделает Вооруженным силам Соединённого Королевства официальный запрос об этом в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что в скором времени COVID-19 станет «принципиально иным заболеванием», превратившись в ещё одну причину простуды.