Варшава, , 09:23 — REGNUM В руководстве Польши положительно оценивают выдвижение Марка Бжезинского на должность посла США в республике. Об этом заявил 8 августа депутат Европейского парламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский в интервью Polskie Radio.

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«Господин Марк Бжезиньский имеет все необходимые качества, чтобы повлиять на дальнейшее развитие польско-американского сотрудничества. Польское руководство восприняло с воодушевлением его выдвижение на должность посла и надеется, что оно будет утверждено. Поскольку он — профессиональный дипломат, умеренных взглядов, никогда не проявил радикализма. И надеюсь, что Марк Бжезиньский, воспитанный в такой семье, принял многие взгляды своего отца», — заявил Ващиковский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа стало известно, что президент США Джо Байден выдвинул на должность американского посла в Польше кандидатуру Марка Бжезинского — сына бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, который прославился благодаря своим геополитическим доктринам и книгам, в частности, «Великая шахматная доска».