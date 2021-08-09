Саратов, 9 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 255 носителей коронавируса, сообщает 9 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 78 пациентов, с признаками ОРВИ — 173 человека, у четырех пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 257 заражений. Всего с начала пандемии подтверждено 75 394 случая инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 70 123 человека, за сутки — 234 пациента.

Наибольшее количество инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 115 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 74 человека, 18 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 6 августа прошли более 557,7 тыс. человек.

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