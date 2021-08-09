Ульяновск, 9 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области ухудшаются погодные условия. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

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По данным ведомства, с 9 по 14 августа в лесах большинства районов области ожидается высокая пожарная опасность (четвёртого класса). В управлении отмечают, что в связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности, то есть стихия потенциально опасна.

Напомним, что с начала сезона в Ульяновской области произошло 80 лесных пожаров, площадь возгорания превысила 320 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разведение костров и пал травы.