Тбилиси, 9 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 9 августа произошло два землетрясения с промежутком около получаса. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли оба раза были зафиксированы в 25 километрах юго-западнее города Дманиси и в девяти километрах от села Самеба. Сначала землетрясение произошло в 07:24 (06:24 мск) по местному времени, потом — в 08:03 (07:03 мск).

Сообщается, что первый раз магнитуда подземных толчков составила 3,5, второй раз — 3,3. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли летом начали регулярно случаться землетрясения. Чаще всего они происходят в районе города Дманиси, возле села Самеба.