Сеул, , 17:11 — REGNUM На этой неделе состоится предварительный этап совместных военных учений Южной Кореи и США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные и правительственные источники.

Объединенные силы ВС США и Южной Кореи Huanqiu.com

Согласно опубликованным данным, с 10 по 13 августа с помощью компьютерного моделирования пройдёт отработка действий в кризисных ситуациях, а с 16 по 26 августа — командно-штабные учения. О месте проведения совместных учений не сообщается.

Известно, что Сеул и Вашингтон приняли решение провести учения в соответствии с расписанием, сократив масштабы из-за пандемии коронавируса. Решение было принято несмотря на предупреждение Пхеньяна о том, что военные учения Сеула и Вашингтона омрачат будущее межкорейских отношений.

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