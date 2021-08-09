Путин объявил благодарность супруге Кадырова
Москва, 9 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Супруга главы Чечни Рамзана Кадырова — Медни Кадырова удостоилась благодарности президента РФ Владимира Путина. Глава государства высоко оценил её работу на посту заместителя руководителя Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
«За активную общественную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Кадыровой Медни Мусаевне — заместителю руководителя секретариата главы Чеченской Республики», — говорится в распоряжении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.
Таким образом глава государства отметил большую работу Медни Кадыровой по проведению благотворительных акций на посту вице-президента фонда, которым руководит мать главы Чечни Аймани Кадырова. С 2004 года этот фонд проводит масштабные благотворительные мероприятия внутри республики и за её пределами, в том числе за рубежом. Благодаря помощи фонда тысячи нуждающихся в течение 17 лет уже получили тонны продуктовых наборов, многие сотни граждан обрели жилье, возможность для проведения дорогостоящего лечения.
Отметим, что помимо Медни Кадыровой благодарности президента РФ удостоилась Хава Исаева — вице-президент общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин наградил главу РОФ Аймани Кадырову за её деятельность на посту руководителя благотворительного фонда почетным знаком «За благодеяние».