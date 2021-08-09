Москва, 9 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Супруга главы Чечни Рамзана Кадырова — Медни Кадырова удостоилась благодарности президента РФ Владимира Путина. Глава государства высоко оценил её работу на посту заместителя руководителя Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Headline.kz Рамзан Кадыров с супругой и детьми

«За активную общественную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Кадыровой Медни Мусаевне — заместителю руководителя секретариата главы Чеченской Республики», — говорится в распоряжении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Таким образом глава государства отметил большую работу Медни Кадыровой по проведению благотворительных акций на посту вице-президента фонда, которым руководит мать главы Чечни Аймани Кадырова. С 2004 года этот фонд проводит масштабные благотворительные мероприятия внутри республики и за её пределами, в том числе за рубежом. Благодаря помощи фонда тысячи нуждающихся в течение 17 лет уже получили тонны продуктовых наборов, многие сотни граждан обрели жилье, возможность для проведения дорогостоящего лечения.

Отметим, что помимо Медни Кадыровой благодарности президента РФ удостоилась Хава Исаева — вице-президент общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин наградил главу РОФ Аймани Кадырову за её деятельность на посту руководителя благотворительного фонда почетным знаком «За благодеяние».