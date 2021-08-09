Владивосток, 9 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Тропический шторм LUPIT, который бушует в Японии, отразится на погоде в Приморье — ожидаются местами небольшие дожди, сильный ветер и понижение температуры воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромете.

Brocken Inaglory Шторм

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

Читайте также: В Приморье молния убила мужчину

9 августа местами возможен небольшой дождь. Ветер северный умеренный, на побережье — сильный. Максимальная температура воздуха станет ниже на 1−5 градусов.

LUPIT утром 10 августа пройдя над северной частью острова Хонсю уйдет в Тихий океан. Траектория вихря проходит на значительном расстоянии от Приморья и на режим осадков особо не повлияет, но на побережье усилится ветер до 15−22 м/с, что приведет к увеличению высоты волны вдоль восточного побережья до опасных значений. В бухтах юго-восточного побережья прогнозируется накат и прибойная волна до 2,5−4 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Надеждинском районе Приморья 7 августа вблизи берега Углового залива села Прохладное предположительно молния убила мужчину.