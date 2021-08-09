Якутск, 9 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Число жителей Якутии, погибших от COVID-19, за выходные дни, 7 и 8 августа, возросло на семь человек. Всего коронавирус унёс жизни 924 якутян, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных сайта стопкоронавирус.рф.

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По данным оперативного штаба республики, за последние сутки заразились 136 якутян (днём ранее — 139), 68 из них — жители Якутска. Высокие темпы прироста заболеваемости COVID-19 также в Алданском, Мирнинском и Нерюнгринском районах республики. Увеличение случаев заражения в районах Якутии зампред правительства региона Ольга Балабкина объясняет визитами в сёла жителей Якутска и возвращением людей из отпусков.

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Балабкина обратилась к волонтёрам и людям, которые хотят помочь в тушении лесных пожаров в Якутии, с просьбой вакцинироваться от COVID-19. Цель этой инициативы — обезопасить себя и жителей отдалённых территорий от потенциального заражения коронавирусом.