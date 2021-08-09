Воронеж, 9 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Воронежской области правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который в состоянии опьянения за рулём сбил двух девушек, об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Предварительно установлено, что около 21:00 7 августа у дома № 1 по ул. Тельмана в селе Рогачевка Новоусманского района 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем, сбил девушек 14 и 17 лет, двигавшихся по обочине. В результате 17-летняя девушка от полученных травм скончалась в больнице, вторая госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Водитель задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Известно, что подозреваемый ранее уже был лишён прав.