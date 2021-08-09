Уфа, 9 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 8 августа на 143 км автотрассы Уфа — Оренбург произошло столкновение встречных автомобилей «Fiat Bravo», за рулем которого находился 41-летний мужчина, и «Renault Kangoo», под управлением 58-летнего жителя Пермского края.

Отмечается, что в результате ДТП оба водителя доставлены в больницу.

«Пассажирка «Renault», 61-летняя супруга водителя, скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.