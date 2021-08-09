Лондон, 9 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Британский производитель автомобилей Brabham представил концепт гоночной машины BT63 GT2. Об этом сообщается на сайте компании.

Brabhamautomotive.com Спорткар BT63 GT2

Команда Brabham на представленном авто будет участвовать в чемпионате Европы GT2 2022 года.

Концепт Brabham BT63 GT2 будет разработан и спроектирован той же командой, которая разработала BT62R. Новый автомобиль создан на той же платформе, что и BT62R. От него новинка переняла крыло, диффузор и сплиттер. Концепт BT63 GT2 будет производить около 600 л. с. А его вес в зависимости от начинки составляет от 1250 кг до 1300 кг.

В движение гоночный автомобиль приводит безнаддувный 5,4-литровый мотор V8 с сухим картером. Максимальная производительность автомобиля равна 600 л. с.

Стоимость автомобиля составляет 473 650 долларов (около 34,64 млн рублей).

Напомним, чемпионат Европы Fanatec 2022 GT2 пройдет с 1 по 3 октября 2021 года.

Читайте также: Brabham представил гоночный суперкар BT62