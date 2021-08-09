Горно-Алтайск, 9 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай 8 августа подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 августа в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Горном Алтае выявлено 19 887 носителей коронавируса. За сутки выздоровели 29 человек, за всё время — 18 361.

В регионе проведено 256 805 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (+216 за сутки).

Напомним, 7 августа в Горном Алтае выявили 32 новых случая коронавирусной инфекции.