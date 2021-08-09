Якутск, 9 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. За сутки в Якутии количество человек, задействованных в тушении лесных пожаров, увеличилось на 495. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 августа в оперативном штабе республики.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

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По словам начальника ГУ МЧС России по республике Павла Гарина, количество техники за сутки увеличилось на 74 единицы. Силы наращиваются для тушения пожаров в восьми районах Якутии, где сохраняется напряжённая обстановка — Томпонском, Таттинском, Горном, Верхневилюйском, Усть-Алданском и Мирнинском.

В Якутию также прилетели парашютисты-десантники, которые будут помогать бороться с возгораниями. 50 человек прибыли из Тюменской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны, ещё 67 ждут из Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с лесными пожарами в Якутии остаётся крайне сложной. Огонь лесных пожаров подошёл близко к 14 населённым пунктам. Борьбу с возгораниями осложняет то, что сила ветра в регионе не уменьшается.