Киев, 9 августа 2021, 09:18 — REGNUM Украина окончательно перейдет в режим «без бумаг» уже через три месяца, заявил 9 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Глава правительства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон о переводе всех публичных услуг в онлайн.
Шмыгаль подчеркнул, что после начала работы этого режима ни один государственный орган не сможет больше требовать от граждан «бумажной справки», поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.
По его мнению, благодаря этому шагу коррупционная составляющая «будет окончательно уничтожена».
ИА REGNUM напоминает, что в ходе форума по цифровизации в мае президент страныВладимир Зеленский обещал, что 24 августа 2021 года, на день независимости, Украина перейдет в режим «без бумаг»,