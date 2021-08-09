Киев, , 09:18 — REGNUM Украина окончательно перейдет в режим «без бумаг» уже через три месяца, заявил 9 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Цифровизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон о переводе всех публичных услуг в онлайн.

Шмыгаль подчеркнул, что после начала работы этого режима ни один государственный орган не сможет больше требовать от граждан «бумажной справки», поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

По его мнению, благодаря этому шагу коррупционная составляющая «будет окончательно уничтожена».