Чебоксары, 9 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Чувашии выделяют очередные средства из резервного фонда. На этот раз — на завершение реконструкции государственной филармонии, которая идёт уже несколько лет. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru 2020 год, Чебоксары. Реконструкция Чувашской государственной филармонии

Из резервного фонда Чувашии средства направляются министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела. Речь идёт о сумме в размере 58 083,15 тыс. рублей.

«На завершение реконструкции здания ГУК «Чувашская государственная филармония в городе Чебоксары», — говорится в распоряжении.

Данные средства выделяются в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».

Напомним, ранее из резервного фонда Чувашии выделили ещё 16,5 млн рублей. Их потратят на разработку документации для создания особой экономической зоны в Новочебоксарске.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашскую государственную филармонию первоначально планировали реконструировать в 2008 — 2013 годы, но фактически строительные работы начались в 2017 году и их должны были завершить в июне 2019 года. С тех пор каждый год сроки завершения реконструкции переносятся по ряду причин.