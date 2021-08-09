Артёмовский, Свердловская область, 9 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Родители, чьи дети отдыхают в детском санатории «Талый ключ» (Артёмовский район, Свердловская область), просят проверить учреждение на ЛГБТ-пропаганду. Об этом они сообщили журналистам.

AJEL ЛГБТ

Как передаёт «УралLIVE», родителей возмутил следующий факт: их детям предложили «сменить пол» на один день. Девочки «превращались» в мальчиков, а мальчики в девочек (наряжались в платья или юбки, меняли причёски и красились).

Некоторые дети отказались участвовать в «игрищах», но сверстники оказывали на них давление. В санатории, отмечает издание, проводят подобные мероприятия не первый год. В качестве примера приводится фотография аналогичной «игры» от 2013 года.

Теперь родители намерены обратиться в прокуратуру, чтобы учреждение проверили на пропаганду ЛГБТ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге началась травля местного жителя Константина Папулова. Он отказался печатать плакаты корейской поп-группы, которую неоднократно ловили на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.