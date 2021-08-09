Москва, 9 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Видеонаблюдение играет большую роль в период голосования, подсчета голосов, при составлении протокола об итогах голосования, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«С введением трехдневного голосования видеофиксация будет применяться и для отслеживания сохранности бюллетеней в сейф-пакетах в ночное время.

Видеонаблюдение помогает объективно оценивать происходящее на избирательном участке, в территориальной избирательной комиссии, предотвращать нарушения, а также фиксировать их.

Кроме стационарных видеокамер и видеорегисираторов сами наблюдатели — общественные или наблюдатели от партий, кандидатов могут вести видеосъемку.

Согласно законодательству, запрещено фиксировать персональные данные граждан, нарушать тайну голосования. Для видеофиксации крупным планом граждан на избирательном участке требуется заручиться их согласием.

В 2021 году видеонаблюдение охватит 96% участков, к которым прикреплены 98% всех избирателей в стране. Это превышает охват видеонаблюдения прошлых лет.

Посмотреть трансляцию с участков можно будет в центрах общественного видеонаблюдения, которые создаются в каждом регионе, также доступ к трансляции будут иметь зарегистрированные кандидаты, штабы партий, участвующие в выборах.

Кстати, если гражданин, наблюдая за трансляцией в общественном штабе, заметит нарушение, он сможет оперативно проинформировать юристов штаба, которые начнут реагировать в соответствии с законодательством.

Подобного массового видеонаблюдения нет ни в одной стране мира. С помощью видеонаблюдения в прежние годы удалось зафиксировать вбросы на некоторых участках и отменить на них итоги голосования.

Таким образом, видеонаблюдение способствует повышению прозрачности выборов, а значит и доверия к ним граждан», — высказал своё мнение Александр Брод.

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