Тула, 9 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В деревне Панарино Тульской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который подозревается в убийстве двухлетнего ребёнка. Об этом 9 августа заявили в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Полиция

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего) и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ.

По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина выстрелил из ружья в женщину, которая находилась на улице с малолетней дочерью. От полученного ранения девочка погибла на месте, мать ребенка госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Бахчисарая в Крыму признали виновным в убийстве собственной полуторагодовалой дочери. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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