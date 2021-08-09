Киев, , 09:05 — REGNUM Украина не скрывает, что хотела бы видеть больше «американских денег» в своей экономике, особенно — в стратегических отраслях, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба 9 августа в эфире украинского телевидения.

США-Украина деньги Иван Юдинцев © REGNUM

Дипломат рассказал о подготовке визита президента Зеленского в Вашингтон, отметив, что в Киеве намерены построить «очень эффективные партнерства» с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями.

«Мы готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации… которые передадим на рассмотрение американской стороны», — отметил Кулеба.

Министр также напомнил, что с 2008 года Украина установила с США стратегическое партнерство — но за это время «всё изменилось», и сейчас его нужно вывести на новый уровень.

ИА REGNUM напоминает, что 6 августа посол Украины в ВашингтонеОксана Маркарова заявила, что подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую. 3 и 4 августа министр иностранных дел УкраиныДмитрий Кулебаи глава офиса президента Андрей Ермак провели в Вашингтоне два «чрезвычайно интенсивных дня» в рамках подготовки визита.