Самара, 9 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Жара до +35°C ожидается в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жара

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Сообщается, что с 9 по 11 августа в регионе существенных осадков не ожидается. Температура днем может подняться до +35 °C. Столбик термометра ночью в эти дни может опускаться до +15 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области побит температурный рекорд 2010 года.